Kranenburg. Zwischen Freitag, 12. März, 14.45 Uhr und Samstag, 13. März, 10 Uhr, versuchten ein oder mehrere unbekannte Täter auf der Straße Tüthees einen Viehanhänger zu stehlen. Hierzu hatte der Dieb den Anhänger, der in einem Carport neben einem Geländewagen stand, vermutlich an ein anderes Fahrzeug angehängt um ihn aus dem Carport herauszuziehen. Hierbei blieb er jedoch mit dem Anhänger so am Kotflügel des Geländewagens hängen, dass er nicht mehr vorankam. Schließlich ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter Tel. 02821/5040 entgegen.