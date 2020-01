Unter dem Motto "Den Menschen achten" spielte der Musikzug Nütterden im Dezember ein Benefizkonzert zugunsten des Hospizes am St.-Antonius-Hospital Kleve. Die vielen Besucher in der St. Antonius-Kirche genossen einen stimmungsvollen musikalischen Abend und spendeten 1.250 Euro. Jochen Thönneßen, Vorsitzender des Musikzuges, und Georg Arntz, stellvertretender Vorsitzender des Musikzuges, übergaben den stolzen Betrag im Rahmen der wöchentlichen Probe. Hospizkoordinatorin Dorothee Beutler und Lis Evers, Vorstandsmitglied des Fördervereins Hospiz am St.-Antonius-Hospital, bedankten sich herzlich für die großzügige Spende. Der Musikzug der Allgemeinen Schützengesellschaft hat sich mit großem Einsatz dem Wohl anderer Menschen verschreiben. Seit 2017 spielen die Musiker regelmäßig Konzerte für das Klever Hospiz. „Durch unser musikalisches Engagement können wir die Sinne der Menschen für dieses Thema schärfen und für finanzielle Mittel sorgen“, so die Verantwortlichen.