Das seltene Fest der Diamantenen Hochzeit durften am 08.10.2020 , gleichzeitig mit dem 85. Geburtstag des Bräutigam, die Eheleute Ludwig und Anneliese Borgmann aus Schottheide feiern. Kennengelernt hat sich das Paar auf der Nimweger Kirmes, wo auch die Braut her stammt. Der gelernte Stukkateur und selbständige Bauunternehmer baute recht schnell in Goch ein Haus für sich und seine inzwischen 5-köpfige Familie. Ende 1969 folgte der Umzug aufs Land nach Schottheide, wo sie sich zusätzlich mit der Gaststätte Borgmann selbständig machten. Den Bräutigam zog es in die Politik und lange Jahre war er Ortsvorsteher von Schottheide. Auch beim Hobby zogen beide an einem Strang; ein Wohnmobil bescherte ihnen viele schöne Reisen, und auch heute sind sie noch gern gesehene Gäste als Gründungsmitglieder des RMC (Reisemobilclub) Goch / Maas.

Gefeiert wurde im Familienkreis mit drei Kindern und drei Schwiegerkindern sowie sechs Enkeln mit Anhang im Haus Hünnekes in Kranenburg.

Wir wünschen dem Paar noch viele gemeinsame glückliche Jahre in guter Gesundheit.

Text: Brigitte Borgmann-Voß

Foto: Birgit Merfeld