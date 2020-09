Kranenburg. Die niederländische Tina Turner Tribute-Band „Hot Leggs“ kommt nach Kranenburg und wird auf dem Bahnsteig vom Caféhaus Niederrhein dem Publikum einheizen!

"Hot Leggs" ist der Name, unter dem sich Hildegard Smiet mit einem Tina Turner Tribute Act präsentiert. Sie wurde am 10. Mai 1963 in Paramaribo Suriname geboren und zog im Alter von elf Jahren in die Niederlande. Hildegards Lebenserfahrung, ihre Stimme und ihr Auftreten auf der Bühne sind Tina Turner sehr ähnlich. Nachdem sie als Sängerin in verschiedenen Formationen aktiv war, gründete sie in den Achtzigerjahren ihre erste 5-Mann-Band namens "Hot Leggs".

Der Tina Turner Tribute begann in den 80er-Jahren, als die Nachfrage nach mehreren Tina Turner-Songs zusammenkam - im Laufe der Zeit entwickelte sich dies zu einem schillernden Act entwickelt, die Band als eine der besten in dieser Kategorie.

Hildegard Smiet selbst sagt, dass sie keine Kopie von Tina Turner ist, also wird sie die Bewegungen von Tina niemals genau nachahmen. Sie ist und bleibt sie selbst und das macht sich auch in ihrer Show bemerkbar.

Tickets für die Show sind ab sofort im Vorverkauf zum Preis von 14 Euro im Caféhaus Niederrhein, in der Buchhandlung Hintzen, in der Culucu-Bar und im Schroff Getränkemarkt erhältlich. Karten an der Abendkasse kosten 17 Euro.

Tickets gewinnen

• Wir verlosen 2x2 Tickets für die Veranstaltung "Hot Leggs" am 26. September im Caféhaus Niederrhein, Kranenburg

• Wer dabei sein möchte, schreibt bis Mittwoch, 16. September, 12 Uhr, eine E-Mail unter Angabe von Adresse und Tel.-Nr. an: redaktion@kleverwochenblatt.de - Kennwort: Tina Turner

• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden nach der Aktion telefonisch benachrichtigt. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Teilnahmeberechtigt ist jeder, der das 18. Lebensjahr vollendet hat. Ausgenommen sind Mitarbeiter der FUNKE Mediengruppe sowie deren Angehörige. Datenschutzhinweise nach DSGVO unter www.funke-medien.de/datenschutzinformation oder unter der kostenfreien Rufnummer 0800-8043333.