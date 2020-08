Kranenburg. „KranenburgKirmesKnallbunt bei tropischen Temperaturen“

So oder so ähnlich hätte der Aufmacher zur Berichterstattung über die wiederbelebte Kirmes in Kranenburg lauten können.

Vier Tage Stimmung waren geplant

Am zweiten Augustwochenende hätte Bürgermeister Günter Steins es zum letzten Mal in seiner Amtszeit versucht, das große Freibierfass anzuschlagen. Vielleicht hätte es dieses Mal reibungslos funktioniert. Eine Festwiese voller Fahrgeschäfte und bunter Buden sollte es geben. Vier Tage Tanzmusik und ausgelassene Stimmung im Festzelt waren geplant.

Zuversicht für 2021

Die Vorbereitungen waren Anfang März allesamt abgeschlossen. Dann kam wie jeder weiß alles anders und das Coronavirus lässt seither soziale Kontakte und damit die Durchführung von größeren Brauchtumsveranstaltungen nicht mehr zu. In der jüngsten Komiteesitzung wurde der Blick auf 2021 gerichtet und zwar mit Zuversicht, Vertrauen in einem Impfstoff und aufgestauter Energie, die sich spätestens vom 6. bis 9. August 2021 zur nächsten Kranenburger Kirmes entladen wird. Alle, die schon jetzt gerne das viertägige Kirmestreiben in Kranenburg genießen wollten, sollten sich das zweite Augustwochenende 2021 vormerken. In Kürze wird mit den Bauarbeiten zur Gestaltung und Befestigung des Kranenburger Kirmesplatzes am Waschwall begonnen. Das Kirmeskomitee freut sich sehr über die Aufwertung des Platzes. Kranenburg freut sich jetzt auf das Jahr 2021.