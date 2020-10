Kranenburg. In diesen Tagen feiern Ludwig und Anneliese Borgmann aus Schottheide ihre Diamantene Hochzeit. Kennengelernt hat sich das Paar auf der Nimweger Kirmes. Der gelernte Stukkateur und selbständige Bauunternehmer baute recht schnell in Goch ein Haus für sich und seine inzwischen fünfköpfige Familie. 1969 erfolgte dann der Umzug nach Schottheide. Gefeiert wurde mit drei Kindern, drei Schwiegerkindern sowie sechs Enkeln im Haus Hünnekes in Kranenburg.