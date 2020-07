Kranenburg. Am Samstag, den 15. August, bietet das Tourist-Info Center Alter Bahnhof eine circa zweistündige Segway-Tour durch die Kranenburger Landschaft an.

Treffpunkt der Tour ist das Tourist-Info Center Alter Bahnhof, Bahnhofstraße 15 in Kranenburg um 15 Uhr. Nach einer Einweisung und einer Übungsfahrt auf dem Segway geht es durch die Gemeinde Kranenburg mit den Ortschaften Wyler, Zyfflich und Mehr. Dort ist auch ein Zwischenstopp in einem Café vorgesehen.

Die Kosten für die Segway-Tour inklusive Einweisung betragen 54 Euro. Voraussetzung ist eine Mofa-Prüfbescheinigung oder ein PKW-Führerschein.

Hierfür ist eine Anmeldung zwingend erforderlich. Information und Anmeldung im Tourist-Info Center Alter Bahnhof telefonisch unter 02826-7959 oder per Mail an touristik@kranenburg.de. Die Segway-Tour führt durch die Kranenburger Niederrung. Foto: Tourist-Info Kranenburg