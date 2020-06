Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag (09. Mai 2020) hatten unbekannte Täter einen frisch gepflanzten Straßenbaum an der Gocher Straße im Ortsteil Frasselt umgeknickt. Die Gemeinde Kranenburg hat jetzt eine Belohnung in Höhe von 250 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung der bislang unbekannten Täter führen. Die Kripo Kleve nimmt sachdienliche Hinweise unter Telefon 02821 5040 entgegen.