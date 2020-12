Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

2020 war ein Jahr schwerer Prüfungen. Viele verbinden mit diesem Jahr auch das Gefühl, dass die Welt insgesamt aus den Fugen geraten ist. Die Corona-Pandemie hat uns alle auch in unserem persönlichen Umfeld sehr eingeschränkt. Gerade wurde ein zweiter harter Lockdown beschlossen. Die Regelungen wurden nochmal verschärft und das öffentliche Leben in Deutschland wird angesichts der sich ausbreitenden Corona-Pandemie drastisch heruntergefahren. Wir wissen nicht, wie sich die Lage nach dem 10. Januar darstellen wird. In jedem Fall ist aber wichtig, dass wir gemeinsam Rücksicht auf uns und Andere nehmen. Augen zu und durch ist keine zielführende Strategie. Nur durch die gelebte Geschlossenheit besteht die Aussicht, dass die Maßnahmen oder Einschränkungen auch die erhofften Wirkungen zeigen. Die erstmals seit dem 11. März bestimmten Verhaltensregeln haben aber auch gezeigt, dass sich viele Angewohnheiten in unserem bisherigen Tagesablauf geändert und eine neue Ausrichtung bekommen haben. Wir sollten aus diesen vielfältigen Erfahrungen lernen. Was lange Zeit als Selbstverständlichkeit galt, sei jetzt in Frage gestellt: Muss es immer heißen „Schneller, Höher, Lauter“? Große Hoffnung setzen wir alle in den Impfstoff. Dabei kommt es darauf an, dass möglichst viele Menschen sich impfen lassen. Ich habe großes Vertrauen in die Wissenschaft und lasse mich dementsprechend ohne Wenn und Aber impfen.

Trotz der Pandemie konnten wir im abgelaufenen Jahr 2020 die Gemeinde positiv weiterentwickeln. Das Breitbandnetz mittels Glasfaserleitungen konnte nahezu flächendeckend in Betrieb genommen werden. Die letzten Bauarbeiten werden Mitte 2021 abgeschlossen sein. Zurzeit arbeiten wir weiterhin an einer Lösung, auch die bisher nicht versorgten Bereiche, die sogenannten weißen Flecken, in den nächsten zwei Jahren mit Glasfaserleitungen versorgen zu können.

Die in 2018 begonnen Umbauarbeiten in den Grundschulen in Nütterden und Kranenburg sind weitestgehend abgeschlossen. Die Bauarbeiten während des Schulbetriebes haben den Schülerinnen und Schülern, den Lehrerinnen und Lehrern, den Schulleiterinnen und auch den Eltern viel abverlangt. Für die Bereitschaft, die Umsetzung dieser Projekte zu unterstützen und auch unvermeidbare Beeinträchtigungen hinzunehmen, darf ich mich herzlich bei allen Betroffenen bedanken. Nunmehr werden wir uns um die Beschaffung der erforderlichen Hardware und digitalen Ausstattung der Klassenräume kümmern. Dabei schließe ich die umfängliche Beschaffung der Schüler Tablets ein.

Eine verkehrliche Entspannung konnte durch den Bau des Kreisverkehrsplatzes im Bereich der Einkaufsarena Kranenburg erzielt werden. Der symbolische Spatenstich zur Erweiterung der Einzelhandelsfläche, sozusagen die Frische Arena Vol. 2, konnte wegen der Pandemielage nicht stattfinden. Die Grundsteinlegung ist für April 2021 geplant. Auch konnten verschiedene Straßenerneuerungsarbeiten in Nütterden und Frasselt abgeschlossen werden. Hier wurden durch die Stadtwerke Kleve auch jeweils die Trinkwasserleitungen erneuert. Auch in 2021 sind umfangreiche Straßenerneuerungsarbeiten geplant, die sich bis Anfang 2023 hinziehen werden. Der Hauptbereich wird sich vom Elsendeich bis zum Neuenhof in Kranenburg erstrecken.

Zurzeit gehen wir davon aus, dass der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wie geplant am 18. Februar beschlossen werden kann. Die politische Beratung des Haushaltsplanes findet nach der aktuellen Zeitplanung in der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 11. Februar 2021 statt. Im Beratungsverfahren können sicherlich noch Änderungen zum vorgelegten Haushaltsplan ergeben. Sicher ist jedoch, dass wir auch in 2021 keine Schulden aufnehmen müssen. Trotz der Verluste aufgrund der Corona-Krise in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro bis Ende 2021 werden wir dennoch in die Bereiche Bildung, Infrastruktur und Gebäude investieren können. Voraussichtlich Ende 2021 werden wir mit der Modernisierung des Bürgerhauses beginnen können. Die Neugliederung des Dorfplatzes in Nütterden steht auch auf der Liste. Investitionen sind die Voraussetzungen für eine positive Entwicklung der Wirtschaft und der Konjunkturlage. Hiermit werden letztlich auch Arbeitsplätze gesichert. Wir werden uns in 2021 gemeinsam um die Umsetzung der vorliegenden Entwicklungskonzepte kümmern. Dabei handelt es sich um Fragen rund um die sogenannte Nahmobilität, also Rad- und Gehwege, aber auch um die Verbesserungen der Straßen- und Wirtschaftswege. Ebenso werden wir über die Ausweisung weiterer Baugebiete diskutieren. Dabei schließe ich die planungsrechtliche Erweiterung des Gewerbegebietes in Nütterden ein. Gerade in Zeiten während oder besser noch nach der Pandemie ist die Erweiterung des Gewerbegebietes mit Blick auf die Schaffung weiterer Arbeitsplätze wichtig. Auch werden Sportplätze und Platzhäuser in Zusammenarbeit mit den Vereinen verbessert. Freuen würde ich mich sehr, wenn die zuständige Bewilligungsbehörde die beantragte Mitfinanzierung eines Klimamanagers genehmigen würde. Die Gebühren zum Beispiel für die Abfall- und Abwasserbeseitigung können im nächsten Jahr gesenkt werden. Näheres dazu folgt in Kürze.

Zum Schluss meiner Grußworte hatte ich eigentlich beabsichtigt, Sie herzlich zu der traditionellen Neujahrswanderung der Gemeinde Kranenburg einzuladen. Leider fällt auch diese Veranstaltung aus bekanntem Grund aus. Die Neujahrwanderung hätte in 2021 zum 29. Mal stattgefunden.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien von Herzen, trotz der massiven Kontaktbeschränkungen, eine gesegnete Weihnacht und für das Jahr 2021 vom Guten nur das Beste und vor allem eine riesige Portion Gesundheit. Bitte richten Sie Ihr Verhalten weiterhin nach den aktuellen Corona-Vorgaben.

Ihr Ferdi Böhmer