Kranenburg. 2019 gab es eine große Populationen des Eichenprozessionsspinners und damit fast täglich neue Meldungen. Besonders stark ist laut Experten eine solche Population, wenn die Frühjahrsmonate mild sind und im Spätsommer mit Falterflug und Eiablage trockenes Wetter mit wenig Wind herrscht. Zur Eichenprozessionsspinner-Bekämpfung wird der Bauhof der Gemeinde Kranenburg in den kommenden Tagen 35 Meisen-Nistkästen aufhängen.

Diese werden überwiegend an den Eichen angebracht, die im Vorjahr bereits befallen waren. Vorrangig wurden Bäume im Bereich von Schulen und Spielplätzen ausgewählt. Dies ist eine von mehreren Maßnahmen zur

Eichenprozessionsspinner-Bekämpfung in der Gemeinde Kranenburg:

Ebenfalls werden an befallenen Eichen Lockstofffallen montiert. Durch den

Eichenlockstoff werden die Eichenprozessionsspinner in einen Kunststoffbeutel der Falle gelockt. Dann können die Tiere unkompliziert eingesammelt werden. Sollten diese Maßnahmen nicht ausreichen, wird die Gemeinde Kranenburg, wie bereits in den vergangenen Jahren, die Nester der Eichenprozessionsspinner einzeln und mit entsprechender Schutzausrüstung absammeln.