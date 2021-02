Eine coronakonforme Aktion starteten jetzt die Kranenburger AWO Kitas Kinderburg und Euregio: Alle Familien waren eingeladen, Baustellenpost zur Kita zu bringen.

„Der Anbau an die Kinderburg hat begonnen, sodass wir uns überlegt haben, Briefe oder Bilder zu sammeln, welche in eine kleine Kiste gelegt und in den Anbau eingemauert werden“, erzählt Isabel Beermann, Leiterin der Kinderburg.

Ziel war, alle Familien endlich mal wieder persönlich zu sehen und sich kurz unterhalten zu können. „Denn auch für uns ist der Pandemiebetrieb sehr bedrückend – der Alltag und die persönlichen Gespräche fehlen total“, so Beermann. Dank der Aktion sei offensichtlich geworden: „Wir sind als Ansprechpartner da – und das Wohlergehen der Familien liegt uns am Herzen!“

Die Familien konnten über das Außengelände der Kita an das Fenster der jeweiligen Gruppe gehen und dort ihre Post abgeben. Anschließend bekamen die Kinder und Eltern einen Holzklotz für zu Hause überreicht mit der Aufgabe, diesen individuell zu gestalten. „Alle Hölzer bilden dann ein Gemeinschaftskunstwerk, wenn wir wieder alle in der Kita sind“, freuen sich Beermann und Team auf ein Wiedersehen.