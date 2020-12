Es war bis dato stets ein großes Event, die Aufstellung des Weihnachtsbaumes auf dem Dorfplatz in Nütterden durch die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Kranenburg. Musikzug, Drehleiter und der Nikolaus bildeten hierzu den feierlichen Rahmen.

„Aufgrund der momentanen Situation rund um Corona ist es uns leider nicht möglich gewesen, das jährliche Weihnachtsbaumschmücken der Jugendfeuerwehr Kranenburg in der bekannten Form stattfinden zu lassen“, heißt es hierzu nun aus den Kreisen der Nachwuchsorganisation der Brandbekämpfer. Und so wurde der Baum zwischenzeitlich ohne großes Aufheben aufgestellt.

Aber: „Unsere Idee ist, wenn jedes Mitglied der Jugendfeuerwehr mit seinen Eltern und auch alle anderen Kinder oder Jugendliche aus der Gemeinde selbstständig etwas gebasteltes oder anderen schönen Weihnachtsbaumschmuck an den Baum hängen würden, das trotz allem ein schöner Baum den Dorfplatz schmückt und ein wenig Freude bereitet“, startet die Jugendfeuerwehr einen Aufruf an die Dorfbevölkerung. Stephan Derks