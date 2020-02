Kranenburg. Am vergangenen Sonntag überreichte das Zugkomitee der Krunekroane den diesjährigen Orden "Kranich" an die Euregio-Realschule aus Kranenburg. In seinen Dankesworten machte Schulleiter Ulrich Falk klar, wie wichtig für alle das zusammenleben in Europa ist. Im Rahmen des Internationalen Prinzenfrühschoppen zeigte sich auch wie eng Deutsche und Niederländer in Kranenburg miteinander verbunden sind.