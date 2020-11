Traditionsgemäß traf sich am letzten Novemberwochenende der Heimat- und Verschönerungsverein zum Adventsschmücken.

Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben der Corona-Schutzverordnung konnten diesmal nur weniger als eine Handvoll an Mitgliedern zusammenkommen. Sie schmückten die Poller rund um den Dorfplatz vorweihnachtlich. Weihnachtsbäume mit Strohsternchen verströmen nun eine gemütliche Atmosphäre und sorgen für eine weihnachtliche Stimmung.

Der Weihnachtsbaumverkauf findet auch in diesem Jahr auf dem Dorfplatz in Nütterden statt. Am 2. Adventssonntag, dem 6. Dezember von 14 bis 16.30 Uhr, bietet das „Grüne Warenhaus“ - unter Corona-Bedingungen und abseits des Trubels - Weihnachtsbäume in verschiedenen Größen zum Kauf an.Der HVV bittet um Verständnis, dass er im Hinblick auf Corona nicht mit seinem Glühwein- und Waffelstand vertreten sein kann. Der Vorstand wünscht allen eine besinnliche Adventszeit.