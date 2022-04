Trödelmarkt Hallenbad Förderverein BedburgerNass

Der Förderverein wird nach zweijähriger Coronapause in diesem Jahr wieder einen Trödelmarkt organisieren. Der Trödelmarkt, ohne Neuware, findet am 26. Mai, Vatertag und Schneppenbaumer Kirmes auf dem Grüngelände zwischen St. Markus Schule und Hallenbad statt. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Aufbau der Stände ab 7 Uhr. Abbau/Ende 15 Uhr. An- und Abfahrt der Teilnehmer Trödler*innen) über Rosendaler Weg und P-Platz Hallenbad. Standgebühr 6 Euro pro lfm.

Weitere Informationen 02821-69208 oder v.meegen@t-online.de