Die Kranenburger Schützenfamilie konnte in diesem Jahr lediglich ihr kleines Sommererlebnis bei Grillwurst, Bier und Vogelknüppeln am Schützenhaus feiern. Zusammenkünfte in größerem Rahmen waren nicht möglich. Nach dem Frühjahrslockdown traf sich von Juni bis Oktober eine kleine Gruppe unentwegter Schützen zum Mittwochstreff. Außerdem tagte der Vorstand in dieser Zeit.Die Aussichten auf den Corona-Impfstoff lassen den Verein hoffen, dass es im Jahr 2021 wieder aufwärts geht und die Schützentermine wieder anrollen.

Königsschießen, Festumzug

und Krönungsball

Mit vorsichtigem Optimismus und in Absprache mit dem Kranenburger Kirmeskomitee könnte das Königsschießen am Sonntag, 25. Juli, und der Festumzug mit Krönungsball am Sonntag, 8. August, stattfinden. Sicherer sind die Aussichten für 2023. Da darf sich die Schützenfamilie auf den ersten Teil der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Vereinsjubiläum freuen. Die Vorbereitungen laufen bereits. Aktuell heißt es aber noch „abwarten“, bis es wieder losgeht. So hat der Vorstand entschieden, dass die Jahreshauptversammlung, die traditionell Anfang Januar durchgeführt wird, zunächst verschoben wird. Ein Termin wird dann zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.