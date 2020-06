Es ist ja nicht so, dass sich die KG Krunekroane noch keine Gedanken gemacht, wie der nächste Karneval wegen der Corona-Pandemie gefeiert werden soll. Aber in Abstimmung mit den Karnevalsgremien in Kleve, Emmerich, Goch und Bedburg-Hau wird es erst nach den Sommerferien eine gemeinsame öffentiche Erklärung geben. Daran will sich die auch die KG Krunekroane halten. Man will an einem Strang ziehen.

Wie das Klever Wochenblatt erfuhr, hat sich der Vorstand allerdings schon in zwei Sitzungen mit dem Thema beschäftigt. Das fällt in Kranenburg einfacher, weil keine Rücksicht auf weitere Mitgliedsvereine genommen werden muss.

Fest steht auf jeden Fall: Weil nach bisherigen Vorschriften für das Bürgerhaus bis zum 31. Dezember Abstands- und Hygienevorschriften gelten, eine Großveranstaltung nicht erlaubt ist, steht selbst den Funktionären nicht der Sinn nach Karneval zum Sessionsauftakt im November. Also keine Verabschiedung, keine Proklamation eines neuen Prinzen? Stand heute kann man davon ausgehen.

Der KG Krunekroane ist die Gesundheit der Besucher und Aktiven wichtiger als der Spaß an der Freud'. Und an dieser Haltung dürfte sich auch nichts ändern, solange keine Impfungen gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 möglich sind.

Für den Frühschoppenzug 2021 soll eine andere Idee die Runde machen: Weil der Umzug in diesem Jahr wetterbedingt ausfallen musste, könnte man dem amtierenden Prinzen "Marc der Musikalische" und Funkenmariechen Miriam doch die Chance geben, im nächsten Jahr zum Zug zu kommen.