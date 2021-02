Hurra, trotz Corona-Einschränkung haben wir es endlich geschafft! Heute konnten wir, die Mitglieder der Initiative "Projekt Burg Klarenbeck" in Nütterden, eine Geschichtstafel der Burg Klarenbeck am Bausenhof in Nütterden aufstellen. Dies wurde u.a. möglich gemacht durch Mosaik-Kleve und das Heimatministerium NRW. Allen gilt unser Dank.

Auf dem Foto v.l. : Ralf Verhoeven, Claus Schütt, Karl-Heinz Hoenselaar, Hermann Brendieck, Manfred Kromwijk und Paul-Josef Heister. Foto: Birgit Merfeld