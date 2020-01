Die Feuerwehr Langenfeld blickt auf einen ereignisreichen Jahreswechsel zurück.

Brennende Tanne am Reusrather Platz

Um 7 Minuten nach Mitternacht wurde die Feuerwehr zu einer brennenden Tanne auf dem Reusrather Platz alarmiert. Die Löscheinheit aus Reusrath war, unterstützt durch ein Tanklöschfahrzeug, zeitnah vor Ort und konnte den Brand schnell löschen.

Brand auf dem Klingenweg in Wiescheid

Bereits 7 Minuten später wurde die Feuerwehr zu einem Brand auf dem Klingenweg nach Wiescheid alarmiert. Dort sollte sich ein Wohnhaus in Flammen befinden. Umgehend wurden die Kräfte der hauptamtlichen Wache, des Löschzugs 1 sowie der Löscheinheiten aus Richrath und Wiescheid alarmiert. Da bereits auf der Anfahrt deutlicher Flammenschein zu sehen war, wurde umgehend eine Alarmstufenerhöhung über Sirene gegeben, um auch Kräfte, die den digitalen Meldeempfänger vielleicht nicht in Hörweite hatten, zu alarmieren. Vor Ort eingetroffen stellte sich heraus, dass ein großes Stück einer baumhohen Hecke brannte. Aufgrund der Brandausbreitung bestand die akute Gefahr, dass das Feuer auf den Dachstuhl eines Wohnhauses übergreifen könnte.

Aufgrund der Lage wurde umgehend eine Riegelstellung befohlen. Das bedeutet, dass ein Trupp unter Pressluftatmer mit einem C-Rohr das Dach schützte. Parallel dazu griffen 2 weitere Trupps das Feuer von der Straßenseite an. Nach kurzer Zeit was das Feuer gelöscht. "Bei diesem Einsatz sind wir sprichwörtlich in der letzten Sekunde gekommen, sonst hätte sich das Feuer auf den Dachstuhl ausgedehnt", beschreibt der Einsatzleiter, Wolfram Polheim, die Situation.Im Anschluss an die Löschmaßnahmen wurde das Dach mit einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester untersucht. Dabei konnte aber Nichts festgestellt werden.

Heckenbrand an der Nelly-Sachs-Straß

Im weiteren Verlauf der Nacht gab es dann noch einen Heckenbrand an der Nelly-Sachs-Straße sowie zwei Mülltonnenbrände.

Gesamtbilanz

Insgesamt hatte die Feuerwehr Langenfeld in der Silvesternacht 21 Einsätze zu verzeichnen. Dabei handelte es sich um 5 Brände, eine technische Hilfeleistung und die Einsätze des Rettungsdienstes.

Dank an die ehrenamtlichen Kräfte

"Ich möchte mich bei allen Kräften der Feuerwehr Langenfeld bedanken, die uns heute Nacht unterstützt haben. Besonderen Dank möchte ich allerdings den vielen ehrenamtlichen Kräften aussprechen, die zu den Einsätzen gekommen sind und die Silvesterfeiern verlassen haben." merkt Feuerwehr-Chef Wolfram Polheim an.