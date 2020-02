Am Samstag, 15. Januar, ist es auf der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Langenfeld zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen, wobei ein Pkw Fahrer schwer und seine Beifahrerin leicht verletzt wurde.

Kollision mit einem Betonpfeiler

Nach dem Stand aktueller polizeilicher Erkenntnisse befuhr gegen 16.13 Uhr ein

81 Jahre alter Toyota-Fahrer aus Langenfeld die Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Als der Langenfelder in Höhe einer Tiefgarageneinfahrt in diese Einfahren wollte, durchbrach er aus bisher ungeklärter Ursache das dortige Rolltor. In der Garage kam der Pkw erst durch eine Kollision mit einem Betonpfeiler zum Stehen.

Beiden Fahrzeuginsassen verletzt

Bei dem Zusammenstoß wurden beiden Fahrzeuginsassen verletzt. Beide wurden mit einem angeforderten Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrzeugführer verblieb stationär, die Beifahrerin konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

Ermittelungen dauern an

Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache dauern an.

