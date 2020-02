In den Nächten von Montag, 10. und 11. Februar, bis Freitag, 14. Februar und 15. Februar, saniert die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Rhein-Berg Betonplatten auf der A59 zwischen der Anschlussstelle Richrath und der Anschlussstelle Düsseldorf-Garath. Der betreffende Streckenabschnitt muss deswegen in der Zeit von jeweils 22 bis 5 Uhr in Fahrtrichtung Düsseldorf gesperrt werden. Die Umleitung wird ausgeschildert und erfolgt über die L219.