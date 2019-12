Für zwei Einbrüche in Langenfeld sucht die Langenfelder Polizei Zeugen.

Einfamilienhaus an der Straße In den Klausen



In der Zeit vom Donnerstagabend, 26. Dezember (2. Weihnachtsfeiertag), 20 Uhr, bis zum Freitagmittag des 27. Dezember, 11.30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße In den Klausen in Immigrath. Wie genau der oder die Täter in die Wohnräume gelangten und welche Beute dort gemacht werden konnte, ist aktuell noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Friedhofskapelle an Trompeter und Reusrather Straße

Im Zeitraum vom Freitagnachmittag des 27 Dember., 13 Uhr, bis zum Montagmorgen, des 30. Dezember, 08.30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Friedhofskapelle an Trompeter und Reusrather Straße in Langenfeld. Zu noch nicht genau bekannter Tageszeit verschafften sich ein oder mehrere Straftäter zunächst Zutritt zum Friedhofsgelände. Nach offenbar zunächst fehlgeschlagenen Hebelversuchen an einer Eingangstüre, wurde dann, scheinbar unbemerkt von Zeugen, ein Fenster der Kapelle eingeschlagen, geöffnet und als Ein- und Ausstieg genutzt. Im Inneren des Gebäudes wurden zwei weitere Holztüren gewaltsam aufgehebelt und dabei ebenfalls stark beschädigt. Ob aus geöffneten und durchsuchten Schränken etwas entwendet wurde, steht aktuell noch nicht genau fest. Der oder die Einbrecher verließen den Tatort und ließen einen geschätzten Sachschaden in Höhe von mindestens 800,- Euro zurück.

Sachdienliche Hinweise

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110 !