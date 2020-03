Am frühen Donnerstagmorgen, 12. März, ist ein bislang unbekannter Täter in die Geschäftsräumlichkeiten eines Geldinstituts an der Hauptstraße (Höhe Hausnummer 51) eingebrochen.

Gegen 4.30 Uhr wurde der Einbruchsalarm der Bank ausgelöst. Als die Polizeibeamten wenig später an der Bank eintrafen, stellten sie fest, dass auf der Rückseite des Gebäudes oberhalb der Zufahrt zur Tiefgarage ein Fenster geöffnet war. Augenscheinlich verschaffte sich der Täter hierdurch Zugang in die Geschäftsräume, welche er nach Wertgegenständen durchsuchte. Auch in der Bank wurde die Bürotür eines Mitarbeiters aufgehebelt. Was entwendet wurde, ist aktuell noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Bislang ergaben sich noch keine Hinweise auf den oder die Täter.

Sachdienliche Hinweise

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110 !