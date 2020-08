Am nächtlichen Donnerstagmorgen, 20. August, gegen 1.55 Uhr, kam es zu einem Geschäftseinbruch an der Hauptstraße 118 in Langenfeld-Mitte. Anwohner beobachteten eine noch unbekannte männliche Person, welche sich zunächst graue Handschuhe anzog und dann mit Werkzeuggewalt die Eingangstür einer Bäckerei aufhebelte.

Durch die so geöffnete Tür gelangte der Unbekannte in die Geschäftsräume die er aber nur sehr kurze Zeit später auch schon wieder verließ. Auf einem Fahrrad flüchtete der Einbrecher dann in Richtung Innenstadt, noch bevor die sofort alarmierte Polizei am Tatort eintraf.

Intensive Fahndungsmaßnahmen

Intensive Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Täter verliefen ohne einen schnellen Erfolg. Ob der Einbrecher im Geschäft Beute machte, steht aktuell noch nicht genau fest. Der entstandene Schaden allein an der aufgehebelten Eingangstür beläuft sich aber schon auf mehrere hundert Euro.



Der Einbrecher wird von den Zeugen wie folgt beschrieben:

- männlicher Mitteleuropäer, vermutlich Deutscher,

- ca. 40 Jahre alt,

- ca. 185 cm groß mit normaler Statur,

- Halbglatze,

- bekleidet mit beigefarbiger kurzer Hose und dunklen Schuhen,

- trug zeitweise graue Handschuhe,

- flüchtete auf einem nicht näher beschriebenen Fahrrad.

Sachdienliche Hinweise

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!