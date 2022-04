Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern kam es am Dienstag, 12. April, ist es in Langenfeld-Immigrath. Dabei wurde eine 79-jährige Langenfelderin so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Ein 22-jähriger Leverkusener war mit seinem Fahrrad in der Langenfelder Fußgängerzone auf der Solinger Straße in Fahrtrichtung Kölner Straße unterwegs. Die Fußgängerzone ist in beide Richtungen für den Radverkehr freigegeben.

Hinter dem Leverkusener war eine 79-jährige Langenfelderin ebenfalls mit ihrem Fahrrad unterwegs und fuhr aus bislang noch nicht geklärter Ursache auf Höhe der Hausnummer 2 auf diesen auf. Dadurch stürzten beide Radfahrer zu Boden. Die 79-Jährige wurde durch den Sturz so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der 22-Jährige blieb unverletzt. Ob ein Sachschaden an den Fahrrädern entstanden ist, wird derzeit noch ermittelt.

Langenfelder Polizei sucht Zeugen

Um den genauen Unfallhergang zu klären, sucht die Polizei Zeugen. Wer den Zusammenstoß der beiden Radfahrer in der Fußgängerzone ebenfalls beobachtet hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Wache in Langenfeld zu wenden. Diese ist jederzeit unter Tel. 02173/288-6310 erreichbar.