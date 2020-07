Trotz eines beherzten Eingreifens zweier Zeugen konnte am Dienstagnachmittag, 28. Juli, ein Ladendieb unerkannt fliehen, nachdem er zuvor Waren für 145 Euro aus einem Verbrauchermarkt an der Weberstraße in Langenfeld entwendet hatte.

Tasche voller Waren

Gegen 13.30 Uhr wurde eine Mitarbeiterin eines Verbrauchermarktes an der Weberstraße auf einen vermeintlichen Kunden aufmerksam, welcher zunächst ohne einen Mund-Nasen-Schutz die Verkaufsräume betreten hatte. Kurze Zeit später verließ der Mann mit einer Tasche voller Ware den Einkaufsmarkt, ohne diese bezahlt zu haben.

Verfolgung aufgenommen

Ein engagierter Mitarbeiter verfolgte den flüchtigen Ladendieb und versuchte diesen festzuhalten. Der Mann wehrte sich, so dass der Zeuge stürzte und sich hierbei leicht verletzte. Der Dieb flüchtete weiter zu Fuß über die Kölner Straße in Richtung Innenstadt. Ein zufällig vorbeifahrender Zeuge hatte die Szene beobachtet und nahm, zusammen mit dem betreffenden Mitarbeiter, die Verfolgung des Ladendiebes auf.

Jacke entledigt und geflüchtet

An einem Tankstellengelände konnte der Mitarbeiter den Dieb erneut stellen und zunächst festhalten. Der Dieb löste sich aus dem Griff des Zeugen, indem er sich sowohl seiner Jacke als auch seines T-Shirts entledigte anschließend zu Fuß in Richtung Amtsgericht flüchtete. Die

zuvor gestohlene Ware ließ er zurück.

Nahbereichsfahndung

Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung der Polizei konnte der Ladendieb nicht mehr angetroffen werden.

Der Beschuldigte kann folgendermaßen beschrieben werden:

- männlich

- circa 30-35 Jahre alt

- normale Statur

- wenig bzw. ganz kurze Haare

- bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose

Strafverfahren eingeleitet

Die zurückgelassene Kleidung des Beschuldigten wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den derzeit noch unbekannten Tatverdächtigen wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet.

Zeugen gesucht

Zeugen, die Angaben zur Identität, Herkunft oder Verbleib des Beschuldigten tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Langenfeld, Telefon 02173 / 288 6310, in Verbindung zu setzen.