Am Donnerstagmorgen, 3. September, ist bei einem Verkehrsunfall am Langenfelder S-Bahnhof an der Katzbergstraße ein Linienbus der Rheinbahn in einen Lkw gefahren. Dabei entstand ein hoher Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Der Fahrer des Lkw wurde leicht verletzt.

Gegen 10:50 Uhr fuhr ein 33-jähriger Mann aus Solingen seinen mit einer mobilen Toilette beladenen Lkw über die Katzbergstraße in Richtung Bahnhof. An der dortigen Kreuzung zum S-Bahnhof musste er verkehrsbedingt stark abbremsen. Der Fahrer eines hinter ihm her fahrenden Busses der Linie 790, ein 61-jähriger Düsseldorfer, leitete daraufhin eine Vollbremsung ein - konnte aber auf stark verregneter Fahrbahn einen Zusammenstoß mit dem Lkw nicht mehr verhindern.

Bus nicht mehr fahrbereit

Bei dem Unfall wurden sowohl der Lkw als auch der Bus erheblich beschädigt. Der Bus war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt, benötigte vor Ort aber keine ärztliche Behandlung.

Alle Fahrgäste unverletzt

Glück im Unglück hatten neben dem unverletzt gebliebenen Busfahrer auch die zwölf im Bus transportierten Fahrgäste. Diese blieben trotz der Vollbremsung und dem Zusammenstoß mit dem Lkw allesamt unverletzt.