Einen beschädigten rechten Außenspiegel zu beklagen hatte am Freitag, 14. August, der Fahrer eines Wagens der Deutschen Post bei seiner Arbeit an der Rheindorfer Straße in Langenfeld.

Der Postmitarbeiter hatte seinen Wagen gegen 11.40 Uhr auf Höhe der Hausnummer 187 in Fahrtrichtung Mehlbruch abgestellt, um von dort aus zu Fuß die anliegenden Häuser zu erreichen.

Keine Schadenregulierung

Als er gegen 11.50 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er fest, dass der linke Außenspiegel

beschädigt worden war - vermutlich von einem passierenden Fahrzeug. Der Verursacher hatte sich jedoch von der Unfallstelle entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Summe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf einige Hundert Euro.

Sachdeinliche Hinweise

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 /

288-6310, jederzeit entgegen.