Am Sonntagmorgen, 19. Juli, kam es im Waldgebiet Wolfhagen in Langenfeld-Berghausen zu einem Brand eines zuvor in Düsseldorf entwendeten PKW. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht und somit eine unkontrollierte Ausbreitung des Feuers im Waldgebiet verhindert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Das war geschehen: Die Rettungsleitstelle des Kreises Mettmann informierte die Polizei gegen 7.15 Uhr des 19. Juli über einen Pkw-Brand im Waldgebiet Wolfhagen in Langenfeld-Berghausen. Ein Düsseldorfer Feuerwehrmann, der sich nach seiner Nachtschicht auf dem Heimweg befand, hatte zuvor einen brennenden schwarzen PKW der Marke VW Golf mit Düsseldorfer Städtekennung im Waldgebiet Wolfhagen entdeckt und die Rettungsleitstelle telefonisch über den Brand

informiert. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht

werden. Neben dem Pkw wurde auch Baumbestand in unmittelbarer Nähe zum Brandort

beschädigt.

Spuren- und Eigentumssicherung

Der vollständig ausgebrannte Pkw wurde zur Begutachtung, Spuren- und Eigentumssicherung geborgen und abtransportiert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

11.000 Euro Gesamtschaden

Der Gesamtschaden (PKW/Baumbestand) des Brandes beläuft sich auf ca. 11.000 Euro.

Fahrzeugdiebstahl

Die Ermittlungen an der Halteranschrift in Düsseldorf ergaben, dass der Halter seinen Pkw am 19. Juli gegen 3 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz in Düsseldorf-Hellerhof abgestellt hatte. Über die Entwendung des Pkw erfuhr er erst durch die ermittelnden Beamten. Ein gesondertes Strafverfahren bzgl. der Entwendung des Fahrzeuges wurde durch die Beamten in Düsseldorf eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 /288-6310, jederzeit entgegen.