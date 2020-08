Am Freitagabend, 14. August, kam es auf der Elberfelder Straße in Langenfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Gegen 23:00 Uhr befuhr eine 26-jährige Solingerin in ihrem PKW VW zusammen mit einer 20-jährigen Beifahrerin aus Langenfeld kommend die Elberfelder Straße in Richtung Solingen. In Höhe der Heidackerstraße überquerte ein aus ihrer Sicht von links kommender, 23-jähriger Langenfelder mit seinem Fahrrad der Marke Pegasus die Straße. Hierbei war das Fahrrad unbeleuchtet, nach Angaben der Solingerin fuhr der Radfahrer ungebremst auf die Straße.

Vollbremsung

Trotz einer Vollbremsung der PKW-Fahrerin kam es zum Zusammenprall mit dem Fahrradfahrer, wodurch dieser schwer verletzt wurde. Sowohl die Solingerin als auch ihre Beifahrerin erlitten einen Schock. Der Fahrradfahrer konnte vor Ort auf Grund seiner Verletzungen nicht zum Unfallhergang befragt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme entwickelte sich der Verdacht, er sei alkoholisiert. Eine Überprüfung dessen erfolgte bei der späteren Behandlung im Krankenhaus, das

Ergebnis steht noch aus.

PKW nicht mehr fahrbereit

Der PKW wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und an der Unfallstelle abgestellt wurde. Der Gesamtschaden wird auf 3300 Euro geschätzt.

Straße gesperrt

Die Elberfelder Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 00:00 Uhr gesperrt.