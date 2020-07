Wie die Polizei bereits am 29. Juni in ihrer täglichen Einbruchsmeldung vermeldet hatte, sind in der Nacht zu Montag bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Solinger Straße / Ecke Marktplatz eingebrochen. Wie der Polizei inzwischen bekannt wurde, haben in der gleichen Nacht vermutlich die gleichen Täter eine ganze Reihe weiterer Einbrüche in der Langenfelder Innenstadt verübt.

Insgesamt wurden der Polizei drei weitere Taten, zwei an der Hauptstraße und eine an der Solinger Straße, gemeldet. So drangen die Einbrecher in ein Hotel an der Hauptstraße ein, indem sie sich unberechtigterweise Zugang in den öffentlich zugänglichen Vorraum des Hotels verschafften. Dort schoben sie die Rollläden hoch und durchsuchten die Rezeption nach Wertgegenständen. Nur wenige Meter weiter warfen Einbrecher die Fensterscheibe eines leerstehenden Restaurants ein, verschafften sich so Zugang ins Innere, wo sie sich nach Wertgegenständen umschauten. Außerdem drangen die Täter aus bislang unbekannte Art und Weise in ein griechisches Restaurant an der Solinger Straße ein. Auch hier wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Welche Beute die Täter gemacht haben, ist bislang noch unbekannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Telefonnummer (02173) 288-6310 entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat bitte die 110 wählen!