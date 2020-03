Bereits am vergangenen Freitag, 28. Februar, haben bislang unbekannte Täter versucht, in ein Haus am Heiderhöfchen in Langenfeld-Immigrath einzubrechen.

Zwischen 8 Uhr morgens und 22 Uhr abends wurde die Terrassentür eingeschlagen -

augenscheinlich wurde das Objekt jedoch nicht betreten. Es liegen der Polizei

derzeit keinerlei Hinweise auf den oder die Täter vor.

Sachdienliche Hinweise

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 /

288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110