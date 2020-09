Am Dienstag, 22. September, kam es auf der Josefstraße in Langenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines VW Multivan mit Solinger Städtekennung (SG-) hatte gegen 8 Uhr ihr Fahrzeug am Fahrbahnrand der Josefstraße in Höhe einer dortigen Kindergarteneinrichtung abgestellt.

Als siegegen 13.10 Uhr zu ihrem weißen Multivan zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden am Fahrzeugheck fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Regulierung des auf circa

1.200 Euro geschätzten Schadens zu bemühen.

Sachdienliche Hinweise

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 /

288-6310, jederzeit entgegen.