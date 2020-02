Am Montag, 3. Februar, parkte die Halterin eines braunen Ford Focus gegen 11.20 Uhr ihr Fahrzeug in der Tiefgarage der Stadtgalerie Langenfeld am Galerieplatz.

Als sie gegen 12 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte fuhr sie zunächst zu ihrer Wohnanschrift. Hier stellte sie fest, dass an ihrem Ford ein frischer Unfallschaden vorne rechts bestand, der während der Fahrt nicht entstanden sein konnte. Nach Angaben der Halterin muss der Schaden durch einen unbekannten Verursacher in der Tiefgarage verursacht worden sein. Dieser entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Schaden am Ford wird auf circa 1.300 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.