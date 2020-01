Am Mittwoch, 22. Januar, in der Zeit zwischen 7.10 Uhr und 18.30 Uhr, parkte ein roter PKW Mazda CX-3 am S-Bahnhof Langenfeld auf dem Pendler-Parkplatz an der Katzbergstraße.



Verkehrsstraftat

In dieser Zeit wurde der rote SUV, von einem bislang noch unbekannten anderen Fahrzeug, im Bereich des vorderen, lackierten Stoßfängers angefahren und beschädigt. Obwohl dabei allein am Mazda ein geschätzter Karosserie- und Lackschaden in Höhe von 1.000 Euro entstand, entfernte sich der Verantwortliche dennoch ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Er oder sie beging Unfallflucht und wird nun als Beschuldigte oder Beschuldigter einer Verkehrsstraftat von der Polizei gesucht.

Sachdienliche Hinweise



Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.