Am 31. Oktober ist Halloween.Viele Kinder machen sich jetzt fleißig ans Werk und schnitzen gruselige Fratzen in Kürbisse. Aber auch die Erwachsenen haben Spaß an dem schaurig-schönen Bastel-Spaß.

Wir freuen uns über Fotos Eurer „Halloween-Kreation“. Die schönsten Aufnahmen veröffentlichen wir prominent im Wochen-Anzeiger.

Zeigt her Eure Fotos!

Die Fotos könnt Ihr hier unter dem Beitrag hochladen oder uns per Mail an redaktion@wochenanzeiger-langenfeld.de (Stichwort Halloween) schicken. Via Facebook könnt Ihr uns die Bilder auch zukommen lassen: www.facebook.com/wochenanzeiger).

Zeigt her Eure Halloween-Kürbisse