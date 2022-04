Am 10.04.2022, dem letzten Sonntag in der Fastenzeit ( Passion ), findet in der FeG erneut ein Gottesdienst mit Kindergottesdienst nach den derzeit gültigen Corona-Regeln statt.

Auch diesmal ist der Start ab 10 Uhr und wie jeden Sonntag ist es ein Hybrid-Gottesdienst. Sie können ihn in der Poststr. 33 vor Ort oder über Livestream miterleben.

An diesem Sonntag, dem Palmsonntag, beschäftigt sich die Predigt mit der „Herrlichkeit“.

Dazu wird es die Lesung von Johannes 17, die Verse 1-8 geben.

Gerade in diesen Zeiten, in denen egoistische und selbstherrliche Menschen sich zu Herren aufschwingen, sind Worte aus dem Johannesevangelium eine gute Hilfe, einen neuen Blickwinkel zu finden.

Daher bieten wir Ihnen eine Zeit des Zusammenseins an und laden Sie sehr herzlich ein, an unserem offenen Gottesdienst teilzunehmen.

Gemeinschaft und tröstende Gedanken, bei Bedarf auch ein persönliches Gespräch, können durch die Woche helfen.

Der Gottesdienst dauert zwischen 60 und 90 Minuten.

Wer sich für eine Teilnahme über das Netz entschieden hat, findet den Loggin als Button auf unserer Homepage unter https://www.feg-langenfeld.de/gottesdienst/sonntagsgottesdienst/

Wir freuen uns auf IHREN Besuch.