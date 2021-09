Die Herbstferien stehen vor der Tür und damit auch das vielseitige Ferienprogramm der Monheimer Einrichtungen und Vereine. Eine Übersicht mit zahlreichen Aktionen von Montag, 11. Oktober, bis Freitag, 22. Oktober, steht ab sofort auf der städtischen Internetseite zum Download bereit.



Die Übersicht bündelt alle Angebote von der städtischen Jugendförderung, Ulla-Hahn-Haus, Kunstschule, Haus der Jugend, Haus Bürgel, der Kirchen und weiterer Einrichtungen und Vereine.

Höhepunkte sind in diesem Jahr unter anderem ein Ausflug ins Phantasialand mit der Kinder- und Jugendförderung, ein Star-Wars-Tag im Ulla-Hahn-Haus, ein Schwimm-Crashkurs für Nichtschwimmer vom Haus der Jugend, Ausflüge rund um Monheim am Rhein mit dem Jugend-Klub Baumberg (Jukuba) sowie Mitmachaktionen auf Haus Bürgel und dem Abenteuerspielplatz. Die Träger-Vereine des Offenen Ganztags an den Grundschulen bieten ebenfalls eine kunterbunte Ferienbetreuung an. Und auch der Arbeiter-Samariter-Bund und die Kirchengemeinden haben für zahlreiche Ferienaktionen noch freie Plätze.

Link Herbstferienprogramm

Die vollständige Übersicht und alle Infos zur Anmeldung finden Interessierte auf der städtischen Internetseite Programm hier.