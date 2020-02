Mit der Gospelmesse "Mass in Deep Blue" hat der Langenfelder Mark Gierling sein bislang größtes Werk geschrieben: Eine Messkomposition in Konzertlänge für Sologesang, Chor, Band und Orchester, die er im November 2019 vollendet hat.

Das Stück ist ein vor allem auch ein ökumenisches Statement und beinhaltet ausschließlich interkonfessionelle liturgische Teile (die also sowohl in der kath. Messe als auch im ev. Gottesdienst vorkommen). Dabei gibt es immer wieder starke Bezüge zu Texten des Alten Testamentes (unter anderem zu den Psalmen und zum Propheten Jesaja) - ein bewusstes Bekenntnis zu den jüdischen Wurzeln des christlichen Glaubens. Der Hintergedanke des Komponisten an dieser Stelle: Lasst uns darauf besinnen, was uns vereint und nicht auf das, was trennt.

Vertonter Gottesdienst

So gesehen ist die „Mass in Deep Blue“ ein vertonter Gottesdienst, der sich der Struktur der gemeinsamen christlichen Liturgie bedient und die Zuhörerinnen und Zuhörer durch die Nacht in den nahenden Morgen begleiten will. Als eine Art Wegbegleitung durch zutiefst menschliche Höhen und Tiefen, die sich in der Komposition widerspiegeln.

Kombination aus Klassischen und modernen Musikstilen

Das Stück setzt nicht nur auf modernen Gospelsound, sondern verbindet klassische Musikstile - über Gregorianik, Barock, Klassik bis Romantik - mit Soul-, Jazz- und Popelementen. Die Besetzungselemente Sologesang, Orchester, Chor und Band spielen miteinander, ohne sich "ins Wort zu fallen". Sie vereinigen sich zu einem intensiven Klangstück, das die Menschen berühren will.

Mark Gierling und Matthias Krella seit Jahren in Kontakt

Seit vielen Jahren stehen Mark Gierling und Matthias Krella (Kantor an St. Josef) wegen der Planungen zur "Mass in deep blue" in Kontakt und freuen sich auf die Aufführung in 2020.

Mark Gierling führt Sänger am Dienstag in die Messe ein

Mark Gierling wird am Dienstag, 21. Januar, ab 20 Uhr in der Kirche St. Josef für die ausführenden Sängerinnen und Sänger seine Messe vorstellen und erläutern. Dazu sind Interessierte herzlich eingeladen. Auch ist es jetzt natürlich noch möglich, im Chor miteinzusteigen. Infos dazu bei dem Kirchenmusiker Matthias Krella matthiasKrella@gmx.de oder 0176 23863978.[/text_ohne]