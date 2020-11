Der "Düsseldorf Santa" besuchte bereits das hell illuminierte und geschmückte Weihnachtshaus des Ehepaares Gräf in Langenfeld Wiescheid an der Turmstraße.

[text_ohne][ortsmarke]Langenfeld. [/ortsmarke]Über 64.590 Lämpchen sorgen für einen stimmungsvollen Glanz. Dank LED-Technik hält sich der Stromverbrauch so in Grenzen. [/text_ohne]

Ab sofort kann – unter Einhaltung der Abstandsregel – das wundervoll geschmückte Haus bewundert werden. Das Ehepaar Gräf organisiert das vorweihnachtliche Highlight bereits seit fünf Jahren – „aus purer Leidenschaft für Weihnachten“, wie die Beiden sagen. Und das Projekt gehen sie immer "leidenschaftlicher" an.

Spenden werden gesammelt

In diesem Jahr fällt der Glühweinverkauf für den guten Zweck aus, aber Geld und Spenden für den Deutschen Kinderschutzbund werden vor Ort in einem Briefkasten trotzdem gesammelt.

Auch Santa warf bei seinem Besuch einen Umschlag mit 10 Euro in den Briefkasten.

Das Haus ist bis zum 7. Januar von Montag bis Freitag, 17.30 Uhr bis 22 Uhr, beleuchtet.