Obwohl Corona sich noch nicht wieder auf den Rückweg macht, versucht die Künstlergruppe "Falter" mit ihrer neuen Ausstellung "Lebenslust" ihren optimistischen Beitrag zur Rückkehr des normalen Lebens einzubringen.

Unendlich sind die Themen, die man mit Lebenslust in Verbindung bringen kann und die seit jeher Elemente des künstlerischen Schaffens waren und noch sind. Wieder sind über 20 Künstler aus Langenfeld und Umgebung dabei und präsentieren zahlreiche Ideen. Gezeigt werden farbenfrohe Gemälde, interessante Fotografien, Grafiken und Plastiken. Ihr subjektives Empfinden der Freude am eigenen Leben, kombiniert mit weiteren erstrebenswerten positiven Aspekten wie Selbstbewusstsein, Vitalität, Optimismus, Kreativität und Glücklichsein spiegelt sich in den neuen Werken wieder. Das Spektrum der ausgestellten Arbeiten insgesamt wird auf jeden Fall wieder spannend und "die Falter" freuen sich auf ein kunstinteressiertes Publikum.

Die Ausstellungseröffnung findet am Samstag, 31. Oktober, von 12 bis 16 Uhr statt. Selbstverständlich mit Hygienekonzept, Schutzmaskenpflicht und angemessenem Abstand. Die Ausstellung im Obergeschoss des Marktkarrees Langenfeld, Solinger Straße 20, ist dann zu folgenden Zeiten geöffnet: donnerstags und freitags von 17 bis 19 Uhr sowie samstags von 12 bis 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.