Der Langenfelder TV- und Event-Moderator Aljoscha Höhn stand in Berlin vor 15.000 Zuschauern bei der Großkundgebung „Alarmstufe Rot - Zur Rettung der Veranstaltungswirtschaft“ auf der Hauptbühne und führte durch das Programm. Mit dabei auch Herbert Grönemeyer - Deutschlands erfolgreichster Sänger.

Grönemeyer unterstütze den Aufruf an die Regierung der Veranstaltungswirtschaft in der schwierigen Zeit zu helfen. Die Veranstaltungswirtschaft ist mit über einer Million Arbeitsplätzen und einem Umsatz von knapp 130 Milliarden Euro der sechstgrößte Wirtschaftszweig Deutschlands.

Tolle Unterstützung

Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen müssen eine Vielzahl an Veranstaltungen abgesagt oder auf unbestimmte Zeit verschoben werden. „Die spontane Zusage von Herbert Grönemeyer hat natürlich alles getoppt und ist für die Branche eine tolle Unterstützung“, so Aljoscha Höhn. Am Abend moderierte Höhn zudem noch den Abschluss-Talk, an dem unter anderem auch CDU-Politiker Wolfgang Bosbach und Jazz-Welt-Star Till Brönner seiner Einladung folgten.