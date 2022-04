Am Dienstag, 12. April, gibt es in der Erlöserkirche in Langenfeld ein besonderes musikalisches Highlight. Das Oktett "The Gregorian Voices" gastiert mit einem außergewöhnlichen Programm.

Zu den Sängern heißt es: Das Herausragende an diesem Chor ist, dass er die frühmittelalterlichen gregorianischenChoräle originalgetreu interpretiert und für ein zeitgenössisches Publikum neu belebt. Noch eindrucksvoller beweisen „The Gregorian Voices“ ihre Gesangskunst, wenn sie berühmte Klassiker der Popmusik im gregorianischen Stil arrangiert zu Gehör bringen. Mit diesem gewagten Experiment lösen sie überwältigende Reaktionen bei den Konzertbesuchern aus: „intensiv, aufwühlend, überragend oder erstaunlich“ sind Ausrufe, die häufig zu hören sind.

"Gregorianer" singen Pop-Klassiker

Dargeboten werden unter anderem Stücke, die auf das neunte bis zwölfte Jahrhundert zurückgehen, orthodoxe Gesänge in deutscher Übersetzung und als besondere Überraschung Klassiker der Pop-Musik wie Rod Stewarts Sailing, Bob Dylans Knocking on heavens door oder Yesterday von den Beatles.

Tickets zu dieser Veranstaltung gibt es ab 24 Euro im Internet unter https://www.adticket.de/The-Gregorian-Voices-Gregorianik-meets-Pop-%E2%80%93-Vom-Mittelalter-bis-heute/Langenfeld-Erloserkirche-Langenfeld/12-04-2022_19-30.html und bei - SKY-Musik, Solinger Strasse 16 und Holterbosch Sehen und Hören, Hauptstraße 89.