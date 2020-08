Die Neueinrichtung der Stadtbibliothek Langenfeld macht weitere Fortschritte. „Neben den festen Wandregalen wächst das Superregal in die Höhe“, freut sich die Leiterin Martina Seuser. Der Architekt und Designer Aat Vos setzt nach ihren Angaben diese Art von hohen Regalen gerne ein, um einzelne Funktionsbereiche in der Bibliothek zu trennen.

In der Stadtbibliothek Langenfeld zieht sich das Regal durch das gesamte Erdgeschoss und trennt den Jugendbereich vom Lesecafé. So bietet es nehmen Stauraum für Bücher auch optische und akustische Grenze.

Dominantester Einrichtungsgegenstand

In der Mitte der Bibliothek überwindet das Superregal sogar den Luftraum und setzt sich im Obergeschoss nach rechts und links über die gesamte Fläche fort. „Damit ist das Superregal der dominanteste Einrichtungsgegenstand in der neuen Bibliothek“, so Martina Seuser weiter. Weitgehend fertig sind die Beschriftungen und Graffitis im Kinder- und Jugendbereich, die bereits jetzt einen farbenfrohen Blickfang darstellen. A

Ausweichquartier schließt am 29. August

bschließend erinnert die Referatsleiterin Stadtbibliothek daran, dass das Ausweichquartier der Bibliothek an der Hauptstraße 116 am kommenden Samstag, 29. August 2020 seine Pforten schließt: „Mitte September hofft das Team der Bibliothek wieder für die Langenfelder und Langenfelderinnen am alten, neu gestalteten Standort da zu sein“. [spreizung]#?[/spreizung]Fotos: Stadt