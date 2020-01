Solingen – Im Kulturzentrum COBRA wurde es wieder einmal rockig.

Bounce, die Bon Jovi Tribute Band brachte nämlich nicht nur am Freitag, sondern auch am gestrigen Samstag die ausverkaufte Halle zum Beben.

Zunächst hieß es aber Bühne frei für die Special Guests.

Als Bonbon hatte sich die Band etwas einfallen lassen.

Nach dem Tod von Marie Fredriksson vor einem knappen Monat war es eine Reminiszenz, als ROX!, das Roxette Tribute Experience, aus den Niederlanden die Bühne betraten und einen Auszug aus ihrem Joyride 2020 Programm spielten. Es gibt in Deutschland keine vergleichbare Roxette Tribute Band. Wie wahr:

Innerhalb weniger Minuten brodelte es im Zuschauerraum und die Party ging los.

ROX! spielten 45 Minuten und es war eine perfekte Mischung der besten Hits von Roxette.

von „Joyride", über „The Look“ wurde gefeiert bis bei „It must have been love“ Handys und Feuerzeuge die COBRA erhellten.

Wer ROX! in voller Länge sehen möchte, der sollte sich den 8. Februar freihalten. Denn dann kommt die Band aus den Niederlanden zurück in die COBRA.



Der Ticketverkauf hat bereits gestartet. Karten gibt es für 16€ im VVK bei www.solingen-live.de.

Nach einer kurzen Umbaupause wurde es dann aber Zeit für BOUNCE die Bühne zu rocken.

Die Band aus Wülfrath geht nun in ihr 19. Jahr und spielt seit 2006 in gleicher Besetzung.

Das merkte man. Nicht dass sie ins Alter gekommen wären, nein, sie wissen einfach wie man die Massen in Stimmung bringen kann und was es für eine perfekte Show braucht.

Im Jahr 2019 spielten die 5 Jungs 69 Gigs, nicht nur in Deutschland. Da spielt die Erfahrung als 6. Person auf der Bühne mit. Dennoch wurde hier nichts routinemäßig runtergespielt.

Eine perfekte Show und die lauteste Cobra ever.



Die Setlist des gestrigen Abends enthielt alles was der Bon Jovi Fan begehrt.

Rockige Nummern wie „Runaway“, aber auch die etwas ruhigeren Balladen wie z.B. „In these Arms“ sorgten für einen gelungenen Abend und ließen die Stimmung in Solingen nahezu überkochen. So richtig ging es aber bei den altbekannten Partyhymnen und Ohrwürmern wie „You give love a bad name", "It’s my life” oder "Livin’ on a prayer” ab. Da gab es dann kein Halten mehr und das Cobra brannte stimmungsmäßig so richtig ab.



Nach fast 3 Stunden war dann aber auch die Show von BOUNCE vorbei, natürlich nicht ohne die eine oder andere Zugabe und es wird gemunkelt, dass BOUNCE und ROX! im nächsten Jahr gemeinsam wiederkommen.

Ein kurzes Gespräch mit einigen Besuchern ergab einige klare Aussagen:

„Wir kommen wieder“

„Was ein geiler Abend“

„Wer das nicht gesehen hat, der hat echt was verpasst“

Am 10.6.2020 sind BOUNCE wieder in Solingen, diesmal auf Schloss Burg. Karten sind noch verfügbar.

Weitere Konzerttermine gibt es auf der Hompage