Nach dem gelungenen Auftakt der übertragenen Konzerte von „Langenfeld live – Shop-Edition online“ mit den Jim Button’s Ende Juni und der Fortsetzung mit den Joy Singers, steht nun am Mittwoch, 5. August das letzte Online-Konzert mit Martini and the rocks, ab 19.30 Uhr, aus der W&A Wohnen/Tischlerei an. Das Konzert ist über den Link www.youtube.com/channel/UCMcfi97oqLnDYtxj9MEso3A zu erreichen.

Rhythmus, Rockröhren und Resonanz. Mit diesem einfachen Stimmungsrezept heizt die Party- und Coverband ihrem Publikum ordentlich ein. Bekannte Songs, tanzbare Musik und reine Lebensfreude erfahren die Zuschauer bei jedem Auftritt, ob vor oder auf der Bühne oder eben jetzt auch am Tablet oder Bildschirm.

Nachrichten und Bilder über Whatsapp

Während der Übertragung können die Zuschauer wieder Nachrichten und Bilder, über Whatsapp an 0157/35990815 senden, die dann mit allen im Streaming geteilt werden.

Preise zu gewinnen

Auch bei diesem Termin gibt es wieder attraktive Preise zu gewinnen: 2x einen Pomp Lederhocker im Wert von jeweils 198 Euro gestiftet von W&A Wohnen/Tischlerei und einen 100 Euro Gutschein vom Marktkarree. Wer diese gewinnen möchte, schaut einfach das Konzert live online mit und schickt über Whatsapp an 0157/35990815 eine kurze Nachricht.