"Warum lebte Diogenes in der Tonne? Wieso feiern die Griechen keinen Advent? Was hat es mit dem Trojanischen Pferd auf sich? Weshalb laufen wir heute noch Marathon und was entdeckte Archimedes beim Baden?" - sind unter anderem Fragen, die es zu beantworten gilt und zwar beim "Escape Game", dem Quizzen in der Stadtbibliothek Langenfeld (Hauptstraße 131).



Zum Griechenland Themenjahr hat Jutta Benkowsky, Bibliothekarin der Stadtbibliothek Langenfeld, ein spannendes Quiz durch die griechische Geschichte erstellt.

Beim Escape Game quer durch die Stadtbibliothek werden Rätsel gelöst, um den Code an der Schatztruhe zu knacken. Eine kleine Überraschung wartet auf die erfolgreichen Rätsellöser.

Voraussetzung für die Teilnahme

Voraussetzung für die Teilnahme am Escape Game ist ein Smartphone oder Tablet mit QR Code Reader. Mit der App Biparcours kann es dann losgehen.

Das Quiz richtet sich an Kinder von 8 bis 12 Jahren und kann während der Öffnungszeiten der Bibliothek gespielt werden. Die Stadtbibliothek ist Dienstag und Freitag von 9 bis 19 Uhr, Mittwoch und Donnerstag von 14 bis 19 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr geöffnet.