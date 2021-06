"Reusrath lacht" – digital und interaktiv

Liebe Fans von „Reurath lacht“,

liebe Freundinnen und Freunde des Reusrather Gemeindehauses,

bis wir uns vor Ort wiedersehen können, kann es noch eine Weile dauern!

Deshalb laden wir im Zeitalter von Homeoffice und Digitalisierung zu einer interaktiven & digitalen Show ein! Wann?

6. Juni, um 6 Uhr 6!

(=Sonntag, 6. Juni, um 18.06 Uhr)

Oli Materlik wird die Veranstaltung live aus Hamburg (aber interaktiv per ZOOM), in gewohnt launig-charmanter Art moderieren und die teilnehmenden Künstler werden als Videoschnipsel dabei sein dabei Videos weiterer Künstlerinnen und Künstler einstellen.

Und so funktioniert es:

1. Schickt eine Mail an annegret.duffe@ekir.de

2. Einen Tag vor der Veranstaltung bekommt Ihr dann einen Link zu der Zoom-Konferenz per E-Mail zugesandt, den link bitte nicht weiterleiten und erst am 06.06 benutzen.

3. Bis zu 100 Endgeräte (PC, Tablet, Smartphone) können teilnehmen. Dabei dürfen natürlich mehrere Menschen vor einem Bildschirm sitzen.

4. Ab 17.45 Uhr ist „Einlass“, d.h. alle können den Link anklicken, schauen, wer schon da ist, plaudern und sich mit der Technik vertraut machen.

5. Kölsch, Grillwurst, Kuchen… unbedingt bereitstellen! Es darf auch während der Veranstaltung gegessen und getrunken werden.

6. Das Ganze dauert vielleicht 60 bis höchsten 90 Minuten – danach ist dann noch Zeit für Biergarten, Tatort und vielem mehr.

7. Die Teilnahme ist im Gegensatz zu der LIVE Veranstaltung im Gemeindehaus "kostenfrei". Wenn Sie das Projekt "Reusrath lacht im ev. Gemeindehaus" unterstützen möchten, haben Sie während dieser Show die Möglichkeit dazu. Wie? Das erklären wir Ihnen gerne am 06.06 um 06 Uhr 06 ;-)

Wer sich genauer anschauen will, wie zoom funktioniert, kann das jederzeit hier:

https://www.kirche-langenfeld.de/ev/anleitung-zum-zoomen/

Leitet diese Einladung gerne an Interessierte weiter!

Wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehen!

Euer Reusrath lacht-Team