Rund einen Monat nach Karneval gibt es die 57te Ausgabe von "Reusrath lacht – Oli Materlik & Gäste". Am Sonntag, 29. März, können sich Besucher ab 17 Uhr auf ein TOP-Programm mit absoluten Spitzenkräften der Comedy-, Kabarett- und Kleinkunst-Szene auf der improvisierten Bühne in der „Reusrather Kulturarena“! – dem Eangelischen Gemeindehaus Reusrath, Trompeter Straße 42, freuen. Einlass ist um 16.15 Uhr.

Neben Özgür Cebe und René Steinberg steht auch Hildegard Scholten auf der Bühne.

Özgür Cebe – Born in the BRD

Deutschland ist im Wandel. Doch keinen Grund zur Panik! Im Zeitalter von Facebook und Twitter erleben Verschwörungstheoretiker und Biodeutsche, unter der Anonymität ihrer IP-Adressen, eine Renaissance der existentiellen Angst. Könnte Özgür Cebe der Grund für das kalte Grauen sein, das sich in manchen Teilen Deutschlands ausbreitet? Schließlich ist er kein Biodeutscher, spricht aber akzentfreies Deutsch. Und genau davor fürchtet sich der patriotische Europäer, wie auch der Veganer sich vor Salamisten fürchtet. Bekannt ist, dass man das fürchtet was man nicht kennt. Lernen Sie Özgür Cebe kennen. Doch Vorsicht! Wenn Sie ihn kennenlernen, könnte sich die Furcht in Luft auflösen, denn er lebt nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland, nein, er ist BORN IN THE BRD. Die einen stehen auf den Brettern dieser Welt, die anderen haben sie vorm Kopf. Özgür Cebe sucht die Kommunikation – auch mit Holzköpfen. Darum hört er nicht auf zu klopfen. Vielleicht öffnet ja jemand …

René Steinberg –"Freuwillige Vor! Wer lacht, macht den Mund auf"

Unsere Zeit: unübersichtlich, ökonomisiert, aufgeheizt und - kurz gesagt - ,,alle bekloppt". In den Innenstädten Leere, auf den Autobahnen Chaos, in den sozialen Netzen Wut und in der Gesellschaft immer mehr Gegeneinander. Was also tun? Schimpfen? Schaukeln gehen? Aluhut aufsetzen? René Steinberg meint: wir müssen mehr Humor wagen!

Gemäß Steinbergs Motto ,,Gemeinsinn, statt gemein sein" erlebt das Publikum, was Humor ist und wie man sich mit diesem gegen all die Beklopptheiten unserer Zeit wappnet. Guter, handgemachter, feiner bis krachender Humor. Um unsere Zeit zu verstehen. Um sich zu wehren. Und was zu ändern. René Steinberg ist sich sicher: Humor ist ein Wutdrucksenker! Eine Waffe gegen die Widrigkeiten des heutigen (oder modernen) Lebens. Und vor allem etwas, was Menschen zusammenbringt und verbindet. Machen sie deshalb mit bei einem Trainingscamp der nachhaltigen Art, in dem es unter anderem um Homer, Goethe, Whatsapp, Netflix, Heimat und pubertierende Monster geht - interaktiv, spontan, aberwitzig und lehrreich. Gemeinsam rufen wir ,,Make Humor great again!" - reflektiert, fröhlich und vor allem mit Herz.

Hildegart Scholten ist im Bereich Kabarett und Comedy der Jakobsweg der Authentizität. Unperfekt und mit dem Trend zu geschmackvoll traditionell gedeckten Tönen enthüllt sich eine Seele, die an Gefühlsfülle und Kommunikationsvermögen ihresgleichen sucht. – Hildegart spielt nicht. Hildegart ist.Sie spricht uns an und verwickelt ihr Publikum direkt in ihre ganz persönliche Art der Kontaktaufnahme. Eine Hohepriesterin der Beziehungsgestaltung, des Anspruchs und des Ansprechens. Wir merken sofort: Hildegart stellt sich nicht über uns, sie ist die fremde Bekannte in uns allen. Mit umwerfend charmanter Körpersprache macht sie uns das Leben durchsichtig. Wir fühlen, hier spricht mit Hingabe ein kraftvoller Mensch: Mögen wir auch peinlich sein, mögen wir auch all den Ansprüchen nicht genügen – das weiteste Land ist immer noch die Seele. Deshalb zieht Hildegart in ihren Bühnenauftritten immer das Live-Risiko und die Improvisation vor. In ihrer wahrhaftigen, unvollkommenen Vollkommenheit gibt es nur eine Hildegart der Herzen. Stets führt sie uns den Weg vom Dialog mit dem Publikum hin zu Geschichten und improvisierten Liedern, die beredt von Liebe und Leben zu uns sprechen. Denn bist du auch, wie wir alle, vielleicht ein wenig zu kurz gekommen - Hildegart sieht dich! Nichts ist zu abgelegen, um in den Mahlstrom ihres hoch- und tief-menschlichen Free-Kabaretts integriert zu werden. In Hildegarts Reich werden Mühseligkeit und Beladenheit zu Ausgangspunkten eines künstlerischen Parforce-Ritts, der uns zurücklässt mit der Gewissheit: Hildegart ist in uns allen. Hildegart lässt Sie nicht im Regen stehen – sie stellt sich dazu.

Und natürlich können sich die Besucher auf Oli Materlik freuen, den charmant eloquenten Moderator, Comedian und Kabarettisten, der sie mit seiner Professionalität, Authentizität und Erfahrung in seiner unnachahmlichen Weise durch das Programm führt. Frei von der Leber weg – mit schelmischem Grinsen – plaudert er sich mit sonnigem Gemüt in die Herzen der Zuschauer und macht dabei einen ausgiebigen Zwischenstopp in der Humorzentrale im Gehirn. Bei ihm muss man aber keine Angst haben, dass man einen „Gag“ nicht versteht, weil man ausnahmsweise mal die Tageszeitung nicht gelesen hat – aber Oli ist aktuell - denn das Leben ist aktuell …

Der Vorverkauf beginnt am Samstag, 29 Februar. Karten zum Preis von 17,50 Uhr gibt es nur in der Lotto-Post-Agentur im Rewe, Opladener Straße 120, oder an der Abendkasse. Vorbestellungen oder Reservierungen sind nicht möglich. Achtung: Es werden nur vier Karten pro Person im Vorverkauf abgegeben!

Wie immer gibt es schmackhafte Speisen und - nach vorheriger Anmeldung unter der Nummer (02173) 149916 - eine kostenlose Kinderbetreuung.

Mehr Infos zu den Künstlern gibt es unter www.lokalkompass.de/.