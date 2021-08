Die Blinklichter spielen „Ronja Räubertochter“: Bei den Blinklichtern haben mit Beginn des Schuljahres die Proben begonnen. Nach der Corona Zwangspause hoffen die jungen Darsteller im Dezember endlich wieder auftreten zu dürfen. Dieses Jahr steht „Ronja Räubertochter“ auf dem Plan des Langenfelder Kinder- und Jugendtheaters. Acht Vorstellungen sind im Dezember geplant.

Ab 1. September bieten die Blinklichter den Schulen ein Vorkaufsrecht an, um ausreichend Zeit zu haben, den Theaterbesuch mit der Klasse zu organisieren und das Geld einzusammeln. Die Kartenpreise variieren je nach Sitzkategorie von 3,- bis 8, € für Kinder und von 6,- und 11,- € für Erwachsene zzgl. einer Vorverkaufsgebühr von 5% auf den Normalpreis. Der allgemeine Vorverkauf für die vier Wochenendvorstellungen vom 3.- 5. 12. 2021 wird erst nach den Herbstferien starten, um die jüngsten Entwicklungen der Schutzverordnung mitaufgreifen zu können.

Zum ersten Mal inszenieren die Blinklichter kein eigenes Stück. Das hat einen guten Grund verrät Blinklichter-Leiterin Elisabeth Schafheutle, die sonst die Stücke passgenau auf das junge Ensemble zuschneidet. „Langenfeld hat noch einmal Schweden als Motto-Land ausgerufen. Da möchten wir an die großartige Astrid Lindgren erinnern.“ Doch wie sie auch heißen, ob Michel, Pippi, Mio, Kalle Blomquist, die Brüder Löwenherz oder die Kinder aus Bullerbü, ihre zauberhaften Kinderbuchfiguren unterliegen einem strengen Copyright. All diese Kinderhelden, die seit Generationen die Herzen erobern, sind urheberrechtlich streng geschützt. „Vom Verlag

haben wir keine Erlaubnis erhalten, bekannte Lindgren-Figuren herausgelöst aus ihrer Originalgeschichten in einer neuen Blinklichter-Story auf die Bühne zu bringen.“ Also musste eine Wahl aus dem Lindgren Werk getroffen werden. Die Entscheidung ist schnell auf „Ronja Räubertochter“ gefallen. „Wir könne alle Rollen hervorragend mit unseren jungen Darstellern besetzen“, schwärmt die Theaterpädagogin. Aber es gibt auch einen sehr persönlichen Grund: Im Erscheinungsjahr 1981, damals dreizehnjährig, hatte sie das Kinderbuch erstmalig gelesen. Noch heute zählt es zu einem ihrer Lieblingsbücher. Das 42-köpfige Ensemble freut sich schon darauf die

wilde Räuberbande aus dem märchenhaft mystischen Mattiswald mit seinen Graugnomen, Grausedruden und Rumpelwichten zu verkörpern. Erklärtes Ziel der Blinklichter ist es, die dichte Atmosphäre des Kinderbuchklassikers auf die Bühne zu bringen. Das Publikum, egal welchen Alters, soll mitfiebern bei dem Romeo & Julia Stoff für Kinder. Spannend wird es, mitunter richtig gruselig, aber auch lustig, wenn Ronja und Birk von zuhause abhauen, um ihren miteinander verfeindeten Elternhäusern zu entfliehen. Die Kinder verbindet schnell eine tiefe Freundschaft, aber werden auch ihre zerstrittenen Väter Mattis und Borka mitsamt ihren Räubern ihre Feindschaft beenden?